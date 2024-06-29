Рифат Жемалетдинов дебютировал за ЦСКА в товарищеском матче с «Шинником»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов дебютировал за ЦСКА в товарищеском матче с ярославским «Шинником». 27-летний футболист появился на поле на 61-й минуте встречи. На момент написания новости идёт 75-я минута, счёт в матче 1:1.

Фото: Скриншот трансляции матча

Команды играют на стадионе «УТЦ Новогорск» в подмосковных Химках. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

Ранее Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения срока контракта. «Чемпионат» сообщал, что полузащитник успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Рифат Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.