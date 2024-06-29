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Рифат Жемалетдинов дебютировал за ЦСКА в товарищеском матче с «Шинником»

Рифат Жемалетдинов дебютировал за ЦСКА в товарищеском матче с «Шинником»
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов дебютировал за ЦСКА в товарищеском матче с ярославским «Шинником». 27-летний футболист появился на поле на 61-й минуте встречи. На момент написания новости идёт 75-я минута, счёт в матче 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
29 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Шинник
Ярославль, Россия
1:0 Чалов – 17'     1:1 Якушевич – 38'     2:1 Мусаев – 83'    

Фото: Скриншот трансляции матча

Команды играют на стадионе «УТЦ Новогорск» в подмосковных Химках. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

Ранее Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения срока контракта. «Чемпионат» сообщал, что полузащитник успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Рифат Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.

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