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Матч со Швейцарией станет для одного из итальянских игроков первым на Евро с 2016 года

Матч со Швейцарией станет для одного из итальянских игроков первым на Евро с 2016 года
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Сегодня, 29 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
1-й тайм
1 : 0
Италия
1:0    

В основу итальянцев попал нападающий Стефан Эль-Шаарави. Он сыграет за свою сборную на крупном турнире впервые с 2016 года

Восемь лет назад на Евро-2016 Эль-Шаарави провёл свой единственный матч за Италию на крупном турнире – с Ирландией.

Напомним, Италия стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.

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