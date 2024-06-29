Матч со Швейцарией станет для одного из итальянских игроков первым на Евро с 2016 года

Сегодня, 29 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В основу итальянцев попал нападающий Стефан Эль-Шаарави. Он сыграет за свою сборную на крупном турнире впервые с 2016 года

Восемь лет назад на Евро-2016 Эль-Шаарави провёл свой единственный матч за Италию на крупном турнире – с Ирландией.

Напомним, Италия стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.