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Дмитрий Аленичев оценил новость о возможном переходе Виллиана Жозе в «Спартак»

Дмитрий Аленичев оценил новость о возможном переходе Виллиана Жозе в «Спартак»
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Аленичев отреагировал на новости о возможном переходе бразильского форварда «Бетиса» Виллиана Жозе в московский «Спартак».

«Виллиана Жозе я не знаю. Если «Спартак» покупает футболиста, надеюсь, что он будет помогать, особенно — в атаке. Мы помним, за какие деньги купили Угальде! Но в весенней части чемпионата Угальде, к сожалению, «Спартаку» ничем не помог. Забил всего один мяч в кубковом матче с «Зенитом». Весной он практически ничем не запомнился. Нападающий должен в первую очередь забивать. Этого не было. «Спартаку» он не помог», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

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