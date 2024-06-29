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ЦСКА вырвал победу в концовке товарищеского матча с «Шинником»

ЦСКА вырвал победу в концовке товарищеского матча с «Шинником»
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Сегодня, 29 июня, состоялся товарищеский матч, в котором встречались московский ЦСКА и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «УТЦ Новогорск» в подмосковных Химках. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Армейцы одержали победу со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
29 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Шинник
Ярославль, Россия
1:0 Чалов – 17'     1:1 Якушевич – 38'     2:1 Мусаев – 83'    

Первый гол в матче был забит на 17-й минуте. Отличился нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Автором результативной передачи стал Кирилл Глебов. На 38-й минуте белорусский защитник «Шинника» Глеб Якушевич отыграл один мяч. На 84-й минуте форвард армейцев Тамерлан Мусаев забил второй мяч красно-синих.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. «Шинник» занял седьмое место в Мелбет Первой лиге.

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