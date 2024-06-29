«Крылья Советов» потерпели поражение от «КАМАЗа» в товарищеском матче

Сегодня, 29 июня, состоялся товарищеский матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра проходила в городе Казань на стадионе «Центральный». Стартовый свисток арбитра раздался в 17:00 по московскому времени. Матч завершился победой «КАМАЗа» со счётом 2:1.

На 33-й минуте Франко Ороско открыл счёт в игре и вывел самарский клуб вперёд. На 40-й минуте клуб из Набережных Челнов сумел отыграться. Этому поспособствовал Павел Горелов. На 74-й минуте Борис Фартуна принёс «КАМАЗу» волевую победу.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу «Крылья Советов» записали на свой счёт 41 очко. Самарский клуб занял девятое место в турнирной таблице.