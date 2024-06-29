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«Крылья Советов» потерпели поражение от «КАМАЗа» в товарищеском матче

«Крылья Советов» потерпели поражение от «КАМАЗа» в товарищеском матче
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Сегодня, 29 июня, состоялся товарищеский матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра проходила в городе Казань на стадионе «Центральный». Стартовый свисток арбитра раздался в 17:00 по московскому времени. Матч завершился победой «КАМАЗа» со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
29 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
1 : 2
КАМАЗ
Набережные Челны, Россия
1:0 Ороско – 33'     1:1 Горелов – 40'     1:2    

На 33-й минуте Франко Ороско открыл счёт в игре и вывел самарский клуб вперёд. На 40-й минуте клуб из Набережных Челнов сумел отыграться. Этому поспособствовал Павел Горелов. На 74-й минуте Борис Фартуна принёс «КАМАЗу» волевую победу.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу «Крылья Советов» записали на свой счёт 41 очко. Самарский клуб занял девятое место в турнирной таблице.

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