«Крылья Советов» потерпели поражение от «КАМАЗа» в товарищеском матче
Поделиться
Сегодня, 29 июня, состоялся товарищеский матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра проходила в городе Казань на стадионе «Центральный». Стартовый свисток арбитра раздался в 17:00 по московскому времени. Матч завершился победой «КАМАЗа» со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
29 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
1 : 2
КАМАЗ
Набережные Челны, Россия
1:0 Ороско – 33' 1:1 Горелов – 40' 1:2
На 33-й минуте Франко Ороско открыл счёт в игре и вывел самарский клуб вперёд. На 40-й минуте клуб из Набережных Челнов сумел отыграться. Этому поспособствовал Павел Горелов. На 74-й минуте Борис Фартуна принёс «КАМАЗу» волевую победу.
Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу «Крылья Советов» записали на свой счёт 41 очко. Самарский клуб занял девятое место в турнирной таблице.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 июня 2024
-
19:30
-
19:30
-
19:30
-
19:06
-
19:00
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:36
-
18:33
-
18:30
-
18:30
-
18:20
-
18:14
-
18:11
-
17:57
-
17:57
-
17:41
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:19
-
17:18
-
17:01
-
16:53
-
16:52
-
16:51
-
16:49
-
16:48
-
16:38
-
16:37
-
16:35
-
16:29