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Дмитрий Аленичев: мне хотелось бы, чтобы Соболев остался в «Спартаке»

Дмитрий Аленичев: мне хотелось бы, чтобы Соболев остался в «Спартаке»
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Аленичев отреагировал на новость о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Только вчера прочитал новости о том, что «Зенит» интересуется Соболевым. Если отвечать на ваш вопрос, понятно ли, почему Александр хочет туда, — мне, честно, нет. Думаю, что в «Спартаке» прекрасные условия и для роста как футболиста, и для того, чтобы радовать спартаковских болельщиков, которых Саша уже радовал хорошей игрой и красивыми мячами.

Может, в «Зените» личные финансовые условия больше, чем в «Спартаке»… Мне об этом не известно. Не хочу ничего желать. Пусть Саша сам определится со своим будущим. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы Соболев остался в «Спартаке», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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