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Аленичев прокомментировал переходы Глушенкова, Горшкова и Волкова в «Зенит»

Аленичев прокомментировал переходы Глушенкова, Горшкова и Волкова в «Зенит»
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Российский экс-футболист Дмитрий Аленичев высказался о подписаниях «Зенита» в летнее трансферное окно.

«Может быть, сейчас руководство «Зенита» сбавило обороты на бразильцев, учитывая большие финансовые затраты на южноамериканском рынке. Может быть, поменьше бразильцев будет в «Зените». Поэтому делают ставку на российских футболистов, хотя я в это мало верю.

Не думаю, что эти трансферы ослабляют конкурентов «Зенита». Если есть финансовые возможности и интерес к российским футболистам, то почему их не купить? Здесь всё зависит от футболиста. Одно дело, когда футболист может не согласиться идти в «Зенит». Понятно, что они чемпионы последних шести лет», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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