Карвахаль: у Нико Уильямса есть уровень для игры в таком клубе, как «Барса» или «Реал»

Правый защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль высказался о нападающем «Атлетика» из Бильбао и национальной команды Нико Уильямсе. Ранее в СМИ появились слухи об интересе к вингеру со стороны многих топ-клубов.

«Нико Уильямс может перейти в «Барселону»? Чего бы ни хотел Нико, я знаю, что у него есть уровень, чтобы играть в таком большом клубе, как «Барселона» или мадридский «Реал», он очень хорош», — приводит слова Карвахаля Marca со ссылкой на SER.

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Напомним, в нынешнем сезоне вингер провёл за басков 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 17 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.