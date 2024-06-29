Стало известно, на какую сумму увеличится бюджет «Пари НН» в следующем сезоне

Бюджет футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» увеличится с 2,2 млрд рублей до 2,8 млрд рублей. Об этом сообщил Metaratings.

По сведениям источника, бюджет будет увеличен, при этом в нижегородском клубе будут уменьшены премиальные, а также расходы на медицину и отели. Это инициатива нового спортивного директора Александра Удальцова, который фактически заменил генерального директора Давида Мелик-Гусейнова.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата России «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице. Команда оказалась в стыках, где встретилась с тульским «Арсеналом» за право сыграть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Нижегородский клуб сумел сохранить прописку в РПЛ по итогам переходных матчей.