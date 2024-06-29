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Смолов забил первый гол после возвращения в «Краснодар»

Смолов забил первый гол после возвращения в «Краснодар»
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В эти минуты проходит товарищеский матч между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо». Команды играют на стадионе «Академия ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Встреча состоит из трёх таймов, два из которых по 45 минут, а один — 30. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу краснодарцев.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
3-й тайм
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
1:0 Кривцов – 8'     2:0 Смолов – 15'    
Удаления: Боржес – 68' / нет

Автором второго гола у южан на 15-й минуте стал нападающий Фёдор Смолов. Таким образом, он забил свой первый гол за «Краснодар» после возвращения в клуб.

Отметим, что Смолов этим летом перешёл в «Краснодар» после того, как у него истёк контракт с московским «Динамо». Ранее Фёдор играл за «быков» с 2015 по 2018 год.

Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков в 30 матчах.

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