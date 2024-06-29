Смолов забил первый гол после возвращения в «Краснодар»

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо». Команды играют на стадионе «Академия ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Встреча состоит из трёх таймов, два из которых по 45 минут, а один — 30. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу краснодарцев.

Автором второго гола у южан на 15-й минуте стал нападающий Фёдор Смолов. Таким образом, он забил свой первый гол за «Краснодар» после возвращения в клуб.

Отметим, что Смолов этим летом перешёл в «Краснодар» после того, как у него истёк контракт с московским «Динамо». Ранее Фёдор играл за «быков» с 2015 по 2018 год.

Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков в 30 матчах.