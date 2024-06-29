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Конате — о роли запасного в сборной Франции: играю в PlayStation, общаюсь со всеми

Конате — о роли запасного в сборной Франции: играю в PlayStation, общаюсь со всеми
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Центральный защитник сборной Франции Ибраима Конате высказался о своей роли запасного футболиста французской национальной команды на чемпионате Европы — 2024.

«Понятно, что я приехал сюда с большими ожиданиями, это часть взлётов и падений в футболе. Я знал, какое место займу, ещё перед первой игрой. Есть и разочарование, но я знаю свою роль на поле и вне его. Был бы я на 100% готов, то никогда бы не сел на скамейку запасных. Нас 25 человек, и мы должны пройти весь путь.

Мне повезло с самооценкой. Я могу привнести в команду много позитива. Моя роль не в том, чтобы показывать своё недовольство. Я играю в Playstation, общаюсь со всеми, я очень счастлив быть здесь, даже если не играю», — приводит слова Конате RMC Sport.

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