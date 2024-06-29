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Швейцария — Италия: «Скуадра адзурра» проигрывает после первого тайма матча 1/8 финала ЧЕ

Швейцария — Италия: «Скуадра адзурра» проигрывает после первого тайма матча 1/8 финала ЧЕ
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В эти минуты на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. После первого тайма счёт 1:0 в пользу сборной Швейцарии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер на 37-й минуте открыл счёт в матче.

Швейцария начала своё выступление на Евро-2024 с игр в группе А. После трёх туров Швейцария заняла второе место. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Первое место заняла сборная Германии, набрав семь очков.

Италия стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.

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