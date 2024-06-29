Агент Сафонов: Рыжиков готов работать главным тренером, занимаемся поиском клуба

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о том, где может продолжить тренерскую карьеру Сергей Рыжиков. По мнению агента, Рыжиков готов к самостоятельной работе главным тренером. В то же время Сафонов не исключает, что экс-голкипер может войти в тренерский штаб одного из известных российских тренеров.

«Куда Рыжиков пойдёт дальше? Занимаемся. Сергей готов работать главным тренером. Его в «Химки» пригласил Талалаев. Так что, зная его характер, он даже не рассматривал вариант остаться в штабе без Талалаева.

Есть ли уже какие-то варианты? Пока нет. Будем заниматься, мы с ним общаемся. Вторая лига даже ещё не доиграла сезон. Так что рано о чём-то говорить. Вообще, он не скрывал желания работать самостоятельно главным тренером. Но если условный Талалаев снова позовёт, то почему нет? Они вместе работали в «Ахмате», в «Химках». Сергей ни разу его не подводил», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, Рыжиков в ходе своей профессиональной карьеры провёл 359 матчей в составе «Рубина», в которых 155 раз сыграл «на ноль». Также голкипер выступал за «Крылья Советов», «Анжи», «Тамбов» и другие команды. Сергей завершил вратарскую и начал тренерскую карьеру в 2021 году. С того момента он самостоятельно тренировал блогерскую команду «Красава» и тамбовский «Спартак», а также входил в тренерские штабы казанской «Смены», грозненского «Ахмата» и «Химок».