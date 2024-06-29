«Грустная Италия». Генич — об игре «Скуадра адзурра» в первом тайме матча 1/8 финала Евро

Известный футбольный комментатор Константин Генич оценил игру сборной Италии в первом тайме в матче 1/8 финала Евро-2024 со Швейцарией. После первой половины «Скуадра адзурра» уступает со счётом 0:1.

«Грустная Италия», – написал Генич в социальной сети.

Швейцария начала своё выступление на Евро-2024 с игр в группе А. После трёх туров Швейцария заняла второе место. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Первое место заняла сборная Германии, набрав семь очков.

Италия стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.

Напомним, сборная Италии является действующим чемпионом Европы по футболу.