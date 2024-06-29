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«Грустная Италия». Генич — об игре «Скуадра адзурра» в первом тайме матча 1/8 финала Евро

«Грустная Италия». Генич — об игре «Скуадра адзурра» в первом тайме матча 1/8 финала Евро
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Известный футбольный комментатор Константин Генич оценил игру сборной Италии в первом тайме в матче 1/8 финала Евро-2024 со Швейцарией. После первой половины «Скуадра адзурра» уступает со счётом 0:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«Грустная Италия», – написал Генич в социальной сети.

Швейцария начала своё выступление на Евро-2024 с игр в группе А. После трёх туров Швейцария заняла второе место. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Первое место заняла сборная Германии, набрав семь очков.

Италия стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.

Напомним, сборная Италии является действующим чемпионом Европы по футболу.

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