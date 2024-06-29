Швейцария — Италия: Варгас удвоил преимущество своей сборной в начале второго тайма

В эти минуты на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу сборной Швейцарии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер на 37-й минуте открыл счёт в матче. Нападающий Рубен Варгас на 46-й минуте удвоил преимущество швейцарцев.

Швейцария начала своё выступление на Евро-2024 с игр в группе А. После трёх туров Швейцария заняла второе место. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Первое место заняла сборная Германии, набрав семь очков.

Италия стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.