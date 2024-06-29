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Барбоза: перед матчем со Словенией в сборной Португалии должны произойти изменения

Барбоза: перед матчем со Словенией в сборной Португалии должны произойти изменения
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Португальский агент Паулу Барбоза поделился мыслями о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Португалии и Словении.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас есть отличные игроки. Мы можем играть намного лучше. Видно, что в команде должны произойти изменения. Если этого не произойдёт перед матчем со Словенией, у нас будут проблемы.

Надо играть лучшим составом. У тренера есть время, чтобы понять, что надо что-то поменять. С Грузией он недооценил соперника. Это дорого обошлось», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборные Португалии и Словении сыграют 1 июля. Встреча пройдёт во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк», начало — в 22:00 мск.

Португалия финишировала на первом месте в группе F с шестью очками, команда Словении с тремя очками оказалась третьей в квартете С.

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