Барбоза: перед матчем со Словенией в сборной Португалии должны произойти изменения

Португальский агент Паулу Барбоза поделился мыслями о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Португалии и Словении.

«У нас есть отличные игроки. Мы можем играть намного лучше. Видно, что в команде должны произойти изменения. Если этого не произойдёт перед матчем со Словенией, у нас будут проблемы.

Надо играть лучшим составом. У тренера есть время, чтобы понять, что надо что-то поменять. С Грузией он недооценил соперника. Это дорого обошлось», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборные Португалии и Словении сыграют 1 июля. Встреча пройдёт во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк», начало — в 22:00 мск.

Португалия финишировала на первом месте в группе F с шестью очками, команда Словении с тремя очками оказалась третьей в квартете С.