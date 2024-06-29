ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Дания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Швейцария обыграла Италию впервые с 1993 года

Швейцария обыграла Италию впервые с 1993 года
Аудио-версия:
Комментарии

Несколькими минутами ранее завершился матч 1/8 финала Евро-2024 Италия — Швейцария. Итоговый счёт — 2:0 в пользу швейцарцев. Таким образом, итальянцы покидают континентальное первенство.

Интересно, что Швейцария обыграла Италию впервые с 1993 года. Серия итальянцев без поражений в матчах со швейцарцами насчитывала 11 матчей.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

Матч Швейцарии и Италии проходил 29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.В составе швейцарцев отличились Ремо Фройлер и Рубен Варгас.

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Итальянцы вылетели из турнира.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024
Материалы по теме
Судейский скандалище на Евро! Италия потребует переигровку матча со Швейцарией?
Эксклюзив
Судейский скандалище на Евро! Италия потребует переигровку матча со Швейцарией?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android