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Швейцария обыграла Италию впервые с 1993 года

Несколькими минутами ранее завершился матч 1/8 финала Евро-2024 Италия — Швейцария. Итоговый счёт — 2:0 в пользу швейцарцев. Таким образом, итальянцы покидают континентальное первенство.

Интересно, что Швейцария обыграла Италию впервые с 1993 года. Серия итальянцев без поражений в матчах со швейцарцами насчитывала 11 матчей.

Матч Швейцарии и Италии проходил 29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.В составе швейцарцев отличились Ремо Фройлер и Рубен Варгас.

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Итальянцы вылетели из турнира.