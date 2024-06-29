Карвахаль — об уходе Начо из «Реала»: мне очень жаль, я был вместе с ним всю свою жизнь

Правый защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль отреагировал на объявление о том, что 34-летний центральный защитник «сливочных» Начо Фернандес покидает испанский гранд. Напомним, защитник подписал контракт с саудовской «Аль-Кадисией».

«Я желаю ему удачи. Мне очень жаль, что уходит Начо, потому что я был с ним всю свою жизнь. Он уходит, выиграв Лигу чемпионов, чего он и хотел, став важным игроком в команде, играя на очень высоком уровне и будучи вызванным на чемпионат Европы. Я знаю, что ему было тяжело принять это решение, но я думаю, что это лучший выход для него, и он так решил», — приводит слова Карвахаля Marca со ссылкой на SER.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Начо является воспитанником «сливочных». Он выступал за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года. За этот период он принял участие в 364 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 10 результативными передачами.