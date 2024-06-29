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Арбитр Федотов заявил, что Италия может потребовать переигровку матча Евро со Швейцарией

Арбитр Федотов заявил, что Италия может потребовать переигровку матча Евро со Швейцарией
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов заявил, что сборная Италии может потребовать переигровку матча 1/8 финала Евро-2024 со Швейцарией. К середине второго тайма итальянцы проигрывают со счётом 0:2.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«В матче Италия – Швейцария была нарушение процедуры начального удара во втором тайме. Игроки сборной Италии до того, как игрок сборной Италии возобновил игру начальным ударом во втором тайме, забежали на чужую половину поля. После этого мяч не покидал поле и был забит гол в ворота сборной Италии. По правилам игры арбитр должен был остановить игру и заново начать процедуру начального удара.

Кто нарушил правило – неважно, хоть итальянцы, хоть швейцарцы. Судья был обязан заново начать второй тайм. Так как швейцарцы забили гол, а мяч не покидал поле и игра не останавливалась – это протестовый момент. Италия может подать протест и запросить переигровку, если счёт будет 2:1. Важно, чтобы эта ошибка повлияла на результат, условно, итоговый счёт будет 2:1, а без неё был бы 1:1, так как были нарушены именно правила игры», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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