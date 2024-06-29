Швейцария впервые в истории выиграла матч плей-офф Евро в основное время

Сегодня, 29 июня, сборная Швейцарии обыграла Италию в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Эта победа стала первой в истории для швейцарской национальной команды в матчах плей-офф Евро в основное время. Отметим, что на Евро-2020 швейцарцы победили Францию в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти (3:3, 5:4 по пен.).

Сборные Швейцарии и Италии играли на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Швейцарии.

Таким образом, сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Итальянцы вылетели из турнира.