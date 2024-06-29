ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Дания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Италия впервые с 2004 года не вышла в четвертьфинал Евро

Италия впервые с 2004 года не вышла в четвертьфинал Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Несколькими минутами ранее завершился матч 1/8 финала Евро-2024 Италия — Швейцария. Сборная Швейцарии одержала победу со счётом 2:0 — итальянцы покидают континентальное первенство. Таким образом, сборная Италии впервые с 2004 года не вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. На турнире в 2004 году итальянцы не смогли выйти из группы.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В составе швейцарцев отличились Ремо Фройлер и Рубен Варгас.

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Итальянцы вылетели из турнира.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024
Материалы по теме
Судейский скандалище на Евро! Италия потребует переигровку матча со Швейцарией?
Эксклюзив
Судейский скандалище на Евро! Италия потребует переигровку матча со Швейцарией?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android