Италия впервые с 2004 года не вышла в четвертьфинал Евро

Несколькими минутами ранее завершился матч 1/8 финала Евро-2024 Италия — Швейцария. Сборная Швейцарии одержала победу со счётом 2:0 — итальянцы покидают континентальное первенство. Таким образом, сборная Италии впервые с 2004 года не вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. На турнире в 2004 году итальянцы не смогли выйти из группы.

Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В составе швейцарцев отличились Ремо Фройлер и Рубен Варгас.

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Итальянцы вылетели из турнира.