«Навестим его в Катаре». Карвахаль высказался об уходе Хоселу из «Реала»

Правый защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль высказался об уходе нападающего Хоселу из команды. Напомним, форвард стал игроком катарской «Аль-Гарафы».

«Что касается моего шурина (Хоселу), то мне очень жаль, что он уходит. Мы целыми днями вместе, с детьми и так далее. На самом деле я был одним из тех, кто рекомендовал «Реалу» подписать его в прошлом году, потому что знал о его положении, если «Эспаньол» опустится на дно. Он забил 18–19 голов, вывел нас в финал Лиги чемпионов, так что мы должны поблагодарить его за всё, что он нам дал. Я понимаю, что с приходом Мбаппе и Эндрика у него будет меньше возможностей и что он получит предложение из-за границы, которое будет привлекательным с финансовой точки зрения. Мы навестим его в Катаре», — приводит слова Карвахаля Marca со ссылкой на SER.

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Напомним, Хоселу стал игроком мадридского клуба летом 2023 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с мадридским клубом было рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.