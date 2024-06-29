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Каррера отреагировал на вылет Италии с чемпионата Европы

Каррера отреагировал на вылет Италии с чемпионата Европы
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на вылет сборной Италии с Евро-2024. Итальянцы проиграли национальной команде Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы со счётом 0:2.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«Италия очень плохо сыграла на Евро. Матч с Швейцарией был неудовлетворительным», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

Таким образом, сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Итальянцы же вылетели из турнира.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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