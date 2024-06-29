Камоцци: Италия сыграла нелепо на Евро — без идей, желания и духа

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на вылет сборной Италии с Евро-2024.

«Италия сыграла нелепо на Евро — без идей, без желания, без духа. Логично, что всё закончилось вылетом. Игроки посредственные, а тренер мало что мог сделать», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Швейцарии.

Таким образом, сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Итальянцы вылетели из турнира.