Италия впервые с 2008 года проиграла в стартовом матче плей-офф Евро

Сегодня, 29 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Швейцарии.

Таким образом, Италия впервые с 2008 года проиграла в стартовом матче плей-офф Евро. Подопечные Лучано Спаллетти покинули турнир.

Сборная Швейцарии, в свою очередь, вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Англия — Словакия.

Напомним, сборная Италии стала победителем Евро-2020, который проходил в 2021 году. Таким образом, «Скуадра адзурра» не смогла защитить титул.