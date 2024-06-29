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Италия впервые с 2008 года проиграла в стартовом матче плей-офф Евро

Италия впервые с 2008 года проиграла в стартовом матче плей-офф Евро
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Сегодня, 29 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Швейцарии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

Таким образом, Италия впервые с 2008 года проиграла в стартовом матче плей-офф Евро. Подопечные Лучано Спаллетти покинули турнир.

Сборная Швейцарии, в свою очередь, вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Англия — Словакия.

Напомним, сборная Италии стала победителем Евро-2020, который проходил в 2021 году. Таким образом, «Скуадра адзурра» не смогла защитить титул.

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