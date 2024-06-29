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2DROTS проиграли «Титану» в первом матче 1/2 финала Медиалиги

2DROTS проиграли «Титану» в первом матче 1/2 финала Медиалиги
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Сегодня, 29 июня, состоялся первый матч 1/2 финала 5-го сезона Медиалиги 2DROTS — «Титан». Игра состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч завершился поражением «самураев» со счётом 1:2.

Winline Медиалига. 5-й сезон . 1/2 финала. 1-й матч
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
2DROTS
Окончен
1 : 2
Титан
0:1 Алтунин – 25'     1:1 Семенов – 30'     1:2 Корж – 44'    

Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу «Титана». Во второй половине встречи команды обменялись голами. Итоговый счёт — 2:1 в пользу «Титана». Ответный матч состоится через неделю.

За вторую путёвку в финал поборются «БроукБойз» и Fight Nights. Первый матч команд завершился в пользу команды бойцов со счётом 1:0.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимают участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).

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