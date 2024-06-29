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Защитник сборной Франции Конате: Лукаку — самый сильный форвард, против которого я играл

Защитник сборной Франции Конате: Лукаку — самый сильный форвард, против которого я играл
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Центральный защитник сборной Франции Ибраима Конате назвал форварда национальной команды Бельгии Ромелу Лукаку самым сильным нападающим, против которого ему приходилось играть.

«Лукаку? Он самый сильный нападающий, против которого я когда-либо играл. Это будет очень сложный матч», — приводит слова Конате RMC Sport.

Напомним, сборные Франции и Бельгии сыграют между собой в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Встреча состоится 1 июля и пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
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