Варгас признан лучшим игроком матча Швейцария — Италия на Евро-2024

Нападающий сборной Швейцарии Рубен Варгас признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Италией (2:0). Об этом информирует сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В этой игре Варгас отметился забитым мячом и отдал результативную передачу.

Сборные Швейцарии и Италии играли на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Швейцарии.

Таким образом, сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Итальянцы вылетели из турнира.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.