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Варгас признан лучшим игроком матча Швейцария — Италия на Евро-2024

Варгас признан лучшим игроком матча Швейцария — Италия на Евро-2024
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Нападающий сборной Швейцарии Рубен Варгас признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Италией (2:0). Об этом информирует сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В этой игре Варгас отметился забитым мячом и отдал результативную передачу.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

Сборные Швейцарии и Италии играли на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Швейцарии.

Таким образом, сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Итальянцы вылетели из турнира.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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