«Акрон» объявил о подписании экс-защитника «Бенфики»

Тольяттинский «Акрон» официально объявил о переходе португальского защитника Родриго Эсковаля, который более 10 лет находился в системе «Бенфики».

«Приветствуем Родриго Эсковаля в нашем клубе и желаем ему успехов!» — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале.

Фото: ФК «Акрон»

27-летний защитник ранее выступал за хорватские «Истру 1961» и «Риеку», а также греческие «Анортосис» и «Волос». Последним клубом Родриго была португальская «Визела».

«Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.