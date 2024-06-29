«Краснодар» обыграл «Динамо» Махачкала благодаря голам Смолова и Кривцова

Сегодня, 29 июня, состоялся товарищеский матч «Краснодара» и махачкалинского «Динамо». Игра проходила в рамках летних учебно-тренировочных сборов команд на стадионе «Академия ФК Краснодар». Встреча завершилась победой «быков» со счётом 2:0. Голы в составе команды Мурада Мусаева забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов.

Интересно, что матч проходил по необычной схеме — он состоял из трёх таймов, два из которых длились по 45 минут, а один — 30 минут.

Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. Махачкалинское «Динамо» в предстоящем сезоне также выступит в РПЛ. Дагестанский клуб занял второе место в Мелбет Первой лиге по итогам сезона-2023/2024.