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«Краснодар» обыграл «Динамо» Махачкала благодаря голам Смолова и Кривцова

«Краснодар» обыграл «Динамо» Махачкала благодаря голам Смолова и Кривцова
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Сегодня, 29 июня, состоялся товарищеский матч «Краснодара» и махачкалинского «Динамо». Игра проходила в рамках летних учебно-тренировочных сборов команд на стадионе «Академия ФК Краснодар». Встреча завершилась победой «быков» со счётом 2:0. Голы в составе команды Мурада Мусаева забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
1:0 Кривцов – 8'     2:0 Смолов – 15'    
Удаления: Боржес – 68' / нет

Интересно, что матч проходил по необычной схеме — он состоял из трёх таймов, два из которых длились по 45 минут, а один — 30 минут.

Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. Махачкалинское «Динамо» в предстоящем сезоне также выступит в РПЛ. Дагестанский клуб занял второе место в Мелбет Первой лиге по итогам сезона-2023/2024.

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