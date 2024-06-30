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Аргентина — Перу: онлайн-трансляция матча Копы-2024 начнётся в 3:00 мск

Аргентина — Перу: онлайн-трансляция матча Копы-2024 начнётся в 3:00 мск
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В воскресенье, 30 июня, состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки, в котором встретятся сборные Аргентины и Перу. Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» в Майами (Флорида, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Аргентина — Перу.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 3-й тур
30 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Помимо Перу и Аргентины, в группе А также выступают сборная Чили и национальная команда Канады.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

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