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Спаллетти — о вылете Италии с Евро-2024: я несу ответственность за то, что произошло

Спаллетти — о вылете Италии с Евро-2024: я несу ответственность за то, что произошло
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал вылет своей команды с чемпионата Европы — 2024. Напомним, Италия уступила Швейцарии (0:2) в матче 1/8 финала турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«Я несу ответственность за то, что произошло: я выбирал команду. Это часть процесса, в котором я знакомлюсь с игроками. Я недоволен тем, как мы сыграли сегодня. Я недоволен игрой с Испанией. Отчасти я был доволен двумя другими играми. Я дал им отдых и изменил состав, в то время как в предыдущей игре я винил себя за то, что не сделал достаточно изменений, потому что мы должны были сохранять высокую интенсивность.

Это часть процесса. У всех других тренеров было по 20 матчей за плечами до этого Евро, у меня — всего десять, и мы постоянно находились под огнём — «ты должен выиграть, ты должен выиграть». Возможно, мне нужно лучше узнать свою команду, чтобы лучше её настроить. У нас также были травмированы несколько игроков, на которых я рассчитывал», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

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