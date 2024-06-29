Спаллетти — о вылете Италии с Евро-2024: я несу ответственность за то, что произошло

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал вылет своей команды с чемпионата Европы — 2024. Напомним, Италия уступила Швейцарии (0:2) в матче 1/8 финала турнира.

«Я несу ответственность за то, что произошло: я выбирал команду. Это часть процесса, в котором я знакомлюсь с игроками. Я недоволен тем, как мы сыграли сегодня. Я недоволен игрой с Испанией. Отчасти я был доволен двумя другими играми. Я дал им отдых и изменил состав, в то время как в предыдущей игре я винил себя за то, что не сделал достаточно изменений, потому что мы должны были сохранять высокую интенсивность.

Это часть процесса. У всех других тренеров было по 20 матчей за плечами до этого Евро, у меня — всего десять, и мы постоянно находились под огнём — «ты должен выиграть, ты должен выиграть». Возможно, мне нужно лучше узнать свою команду, чтобы лучше её настроить. У нас также были травмированы несколько игроков, на которых я рассчитывал», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.