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Нападающий сборной Швейцарии Эмболо прокомментировал победу над Италией

Нападающий сборной Швейцарии Эмболо прокомментировал победу над Италией
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Нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо отреагировал на выход своей национальной команды в четвертьфинал Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«Я счастлив и горжусь. Мы заслужили победу над сильной командой. Мы были компактны и создавали моменты. Нам удалось провести действительно хорошую игру забить в нужный момент. Я очень рад за команду, персонал и всю страну», – приводит слова Эмболо официальный сайт УЕФА.

29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Швейцарии, которая вышла в четвертьфинал турнира.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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