Нападающий сборной Швейцарии Эмболо прокомментировал победу над Италией

Нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо отреагировал на выход своей национальной команды в четвертьфинал Евро-2024.

«Я счастлив и горжусь. Мы заслужили победу над сильной командой. Мы были компактны и создавали моменты. Нам удалось провести действительно хорошую игру забить в нужный момент. Я очень рад за команду, персонал и всю страну», – приводит слова Эмболо официальный сайт УЕФА.

29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Швейцарии, которая вышла в четвертьфинал турнира.