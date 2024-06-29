Доннарумма — о вылете сборной Италии с Евро-2024: мы просим прощения у всех

Голкипер и капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение от Швейцарии (0:2) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Больно вылетать подобным образом, мы просим прощения у всех. Сегодня мы разочаровали, Швейцария заслужила победу. Нам было тяжело всю игру. В первом тайме мы слишком часто теряли мяч, оставляли Швейцарии очень много пространства. Это был очень тяжёлый матч, трудно будет переварить его.

Не хватало ли нам смелости? Нам не хватило всего в этой игре, в том числе и качества, в первом тайме мы играли очень плохо, соперник постоянно владел мячом. Мы должны были начать хорошо второй тайм, но сразу же пропустили. Нужно это принять, мы разочаровали», — приводит слова Доннаруммы Tuttomercatoweb.

Напомним, сборная Италии стала победителем Евро-2020, который проходил в 2021 году. Таким образом, она не смогла защитить титул.