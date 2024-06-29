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Спаллетти: будущее сборной Италии теперь сводится к трудному выбору

Спаллетти: будущее сборной Италии теперь сводится к трудному выбору
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о будущем национальной команды после вылета с чемпионата Европы — 2024. Напомним, Италия уступила Швейцарии (0:2) в матче 1/8 финала турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«С точки зрения интенсивности мы были хуже, а Швейцария достойно победила. Будущее сборной Италии теперь сводится к трудному выбору. Нам нужно больше физической силы. У нас есть качество, но, когда вы теряете интенсивность на протяжении 90 минут, вполне естественно, что вы думаете, что нужно что-то изменить и привнести больше физической мощи. Мы попробовали несколько вещей в последних матчах, но я пришёл к выводу, что нужно что-то менять», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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