Спаллетти: будущее сборной Италии теперь сводится к трудному выбору

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о будущем национальной команды после вылета с чемпионата Европы — 2024. Напомним, Италия уступила Швейцарии (0:2) в матче 1/8 финала турнира.

«С точки зрения интенсивности мы были хуже, а Швейцария достойно победила. Будущее сборной Италии теперь сводится к трудному выбору. Нам нужно больше физической силы. У нас есть качество, но, когда вы теряете интенсивность на протяжении 90 минут, вполне естественно, что вы думаете, что нужно что-то изменить и привнести больше физической мощи. Мы попробовали несколько вещей в последних матчах, но я пришёл к выводу, что нужно что-то менять», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).