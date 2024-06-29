Спаллетти: вылет Италии с Евро — не такой уж и скандальный результат, как об этом говорят

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о вылете своей команды с чемпионата Европы — 2024. Напомним, Италия уступила Швейцарии (0:2) в матче 1/8 финала турнира.

«Это не такой уж и скандальный результат, как об этом говорят. Мы прошли через сложную группу. Но мы не увидели команду с индивидуальностью в плане фундаментальных принципов. И это то, что мы извлекли из этого опыта на Евро-2024», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.