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Спаллетти: вылет Италии с Евро — не такой уж и скандальный результат, как об этом говорят

Спаллетти: вылет Италии с Евро — не такой уж и скандальный результат, как об этом говорят
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о вылете своей команды с чемпионата Европы — 2024. Напомним, Италия уступила Швейцарии (0:2) в матче 1/8 финала турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«Это не такой уж и скандальный результат, как об этом говорят. Мы прошли через сложную группу. Но мы не увидели команду с индивидуальностью в плане фундаментальных принципов. И это то, что мы извлекли из этого опыта на Евро-2024», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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