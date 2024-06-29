Мурат Якин прокомментировал сенсационный выход сборной Швейцарии в четвертьфинал Евро-2024

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин отреагировал на выход своей национальной команды в четвертьфинал Евро-2024.

«Мы выиграли очень важную игру, и это главное. А что будет завтра, это уже другой вопрос. Да, мы победили, но важно то, как мы играли. Мы доминировали на каждом участке поля и забивали голы в нужное время. Я не заглядываю вперёд. Важно найти время, чтобы насладиться результатом, которого мы достигли», – приводит слова Якина официальный сайт УЕФА.

29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Швейцарии, которая вышла в четвертьфинал турнира.