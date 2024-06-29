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Рубен Варгас высказался о выходе Швейцарии в 1/4 финала Евро-2024

Рубен Варгас высказался о выходе Швейцарии в 1/4 финала Евро-2024
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Футболист сборной Швейцарии Рубен Варгас отреагировал на выход своей национальной команды в четвертьфинал Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«Являемся ли мы тёмными лошадками турнира? Мы уже показывали в прошлом, что можем конкурировать с самыми топовыми сборными. Похвала со стороны нас не очень волнует. Мы и так знаем, насколько мы хороши, и сосредоточены на себе.

На крупных турнирах в прошлом у Швейцарии случались поражения, и мы знаем, что игры на Евро-2024 не будут легкими. Нам нужно сосредоточиться на себе, и всё будет зависеть только от нашей игры», — приводит слова Варгаса официальный сайт УЕФА.

Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. В составе швейцарцев отличились Ремо Фройлер и Рубен Варгас.

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