Рубен Варгас высказался о выходе Швейцарии в 1/4 финала Евро-2024

Футболист сборной Швейцарии Рубен Варгас отреагировал на выход своей национальной команды в четвертьфинал Евро-2024.

«Являемся ли мы тёмными лошадками турнира? Мы уже показывали в прошлом, что можем конкурировать с самыми топовыми сборными. Похвала со стороны нас не очень волнует. Мы и так знаем, насколько мы хороши, и сосредоточены на себе.

На крупных турнирах в прошлом у Швейцарии случались поражения, и мы знаем, что игры на Евро-2024 не будут легкими. Нам нужно сосредоточиться на себе, и всё будет зависеть только от нашей игры», — приводит слова Варгаса официальный сайт УЕФА.

Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. В составе швейцарцев отличились Ремо Фройлер и Рубен Варгас.