ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Дания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА выступил с заявлением по поводу остановки матча Германии и Дании на Евро-2024

УЕФА выступил с заявлением по поводу остановки матча Германии и Дании на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением об остановке матча 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания из-за погодных условий. Игра была приостановлена на 35-й минуте при счёте 0:0.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
2-й тайм
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Дортмунде (гром с молнией и ливневым дождём) решено приостановить матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании. УЕФА объявит о возобновлении матча в ближайшее время», — написала пресс-служба УЕФА.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024
Материалы по теме
Немцы выносят очередного соперника на Евро! Но перед этим Дании крупно не повезло. LIVE
Live
Немцы выносят очередного соперника на Евро! Но перед этим Дании крупно не повезло. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android