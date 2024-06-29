УЕФА выступил с заявлением по поводу остановки матча Германии и Дании на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением об остановке матча 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания из-за погодных условий. Игра была приостановлена на 35-й минуте при счёте 0:0.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Дортмунде (гром с молнией и ливневым дождём) решено приостановить матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании. УЕФА объявит о возобновлении матча в ближайшее время», — написала пресс-служба УЕФА.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.