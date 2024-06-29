Варгас объяснил, за счёт чего Швейцария обыграла Италию в 1/8 финала Евро-2024

Футболист сборной Швейцарии Рубен Варгас прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Евро-2024 с Италией (2:0).

«Мы доставили им проблемы, потому что были агрессивны с первых секунд. Мы выиграли все единоборства, в которых шансы были 50% на 50%. А ещё мы не давали им продохнуть.

Мой гол? Перед вторым таймом Гранит Джака сказал мне: «Пожалуйста, забей гол». Через несколько мгновений мяч оказался у меня в ногах, я сделал то, что сказал Гранит, и забил!» — приводит слова Варгаса официальный сайт УЕФА.

Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. В составе швейцарцев отличились Ремо Фройлер и Рубен Варгас.