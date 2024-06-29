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Варгас объяснил, за счёт чего Швейцария обыграла Италию в 1/8 финала Евро-2024

Варгас объяснил, за счёт чего Швейцария обыграла Италию в 1/8 финала Евро-2024
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Футболист сборной Швейцарии Рубен Варгас прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Евро-2024 с Италией (2:0).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«Мы доставили им проблемы, потому что были агрессивны с первых секунд. Мы выиграли все единоборства, в которых шансы были 50% на 50%. А ещё мы не давали им продохнуть.

Мой гол? Перед вторым таймом Гранит Джака сказал мне: «Пожалуйста, забей гол». Через несколько мгновений мяч оказался у меня в ногах, я сделал то, что сказал Гранит, и забил!» — приводит слова Варгаса официальный сайт УЕФА.

Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. В составе швейцарцев отличились Ремо Фройлер и Рубен Варгас.

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