Фото: фанаты сборной Дании под потоком воды с крыши стадиона в Дортмунде

В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Германии и Дании. Команды играют на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости матч возобновился, идёт 40-я минута, счёт 0:0.

На 35-й минуте встречи главный арбитр встречи Майкл Оливер остановил матч из-за начавшейся грозы. Над стадионом сверкают молнии и слышен гром, большие потоки воды стекают с крыши стадиона, а также выпал град.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.