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Защитник сборной Италии Дармиан выступил с заявлением после вылета с Евро-2024

Защитник сборной Италии Дармиан выступил с заявлением после вылета с Евро-2024
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Защитник сборной Италии Маттео Дармиан прокомментировал вылет своей национальной команды с Евро-2024. На стадии 1/8 финала итальянцы уступили сборной Швейцарии (0:2).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«Сейчас мы испытываем тотальное чувство разочарования и сожаления. Было желание и возможность добиться большего. Но, к сожалению, нам это не удалось… И это правильно — взять на себя ответственность. Сейчас это поражение трудно объяснить. Вылетать из турнира тяжело, и чувство сожаления преобладает. Мы должны извиниться перед всеми болельщиками. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Дармиана официальный сайт УЕФА.

Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. В составе швейцарцев отличились Ремо Фройлер и Рубен Варгас.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024
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