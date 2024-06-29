Защитник сборной Италии Дармиан выступил с заявлением после вылета с Евро-2024

Защитник сборной Италии Маттео Дармиан прокомментировал вылет своей национальной команды с Евро-2024. На стадии 1/8 финала итальянцы уступили сборной Швейцарии (0:2).

«Сейчас мы испытываем тотальное чувство разочарования и сожаления. Было желание и возможность добиться большего. Но, к сожалению, нам это не удалось… И это правильно — взять на себя ответственность. Сейчас это поражение трудно объяснить. Вылетать из турнира тяжело, и чувство сожаления преобладает. Мы должны извиниться перед всеми болельщиками. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Дармиана официальный сайт УЕФА.

Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. В составе швейцарцев отличились Ремо Фройлер и Рубен Варгас.