Николич: уверен, Жемалетдинов может приносить пользу ЦСКА, 100%

Главный тренер ЦСКА Марко Николич считает, что полузащитник Рифат Жемалетдинов сможет принести пользу армейцам, если станет игроком московского клуба.

«Это качественный игрок. Я его знаю, конечно. Он может приносить нам пользу. Видно, что физически не до конца готов, поэтому сыграл только 30 минут. Уверен, он может нам приносить пользу, 100%. Контракт с ним будет подписан? Может быть, будет, может, и не будет. Это не будем обсуждать», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

Сегодня, 29 июня, ЦСКА в товарищеском матче обыграл «Шинник» со счётом 2:1. Находящийся на сборах армейцев Жемалетдинов вышел на поле во втором тайме.

Ранее Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения срока контракта. «Чемпионат» сообщал, что полузащитник успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Рифат Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.