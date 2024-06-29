Германия — Дания: Хаверц вывел немцев вперёд, реализовав пенальти

В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Германии и Дании. Команды играют на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Сборная Германии выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 53-й минуте Германия получила право пробить 11-метровый удар, назначенный за игру рукой защитником Дании. Пенальти уверенно реализовал Кай Хаверц.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.