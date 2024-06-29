«Мы практически увидели дно». Семшов — о вылете Италии с Евро-2024

Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 в составе сборной России Игорь Семшов высказался о вылете Италии с Евро-2024. Напомним, итальянцы уступили Швейцарии со счётом 0:2.

«Италия с каждой игрой выглядела всё хуже и хуже. Мы практически увидели дно. На Спаллетти надавили знатные эксперты. Сейчас это выглядит, как будто он поддался мнению общественности. Очень много изменений было в матче по сравнению предыдущими играми. К сожалению, у Италии осталась проблема центрального нападающего. Швейцария закономерно победила. Джака вёл всю игру», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Матч Италии и Швейцарии проходил 29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.