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«Мы практически увидели дно». Семшов — о вылете Италии с Евро-2024

«Мы практически увидели дно». Семшов — о вылете Италии с Евро-2024
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Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 в составе сборной России Игорь Семшов высказался о вылете Италии с Евро-2024. Напомним, итальянцы уступили Швейцарии со счётом 0:2.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«Италия с каждой игрой выглядела всё хуже и хуже. Мы практически увидели дно. На Спаллетти надавили знатные эксперты. Сейчас это выглядит, как будто он поддался мнению общественности. Очень много изменений было в матче по сравнению предыдущими играми. К сожалению, у Италии осталась проблема центрального нападающего. Швейцария закономерно победила. Джака вёл всю игру», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Матч Италии и Швейцарии проходил 29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

Календарь Евро-2024
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