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Газзаев назвал самую сильную команду на Евро-2024

Газзаев назвал самую сильную команду на Евро-2024
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Грузии и Испании.

«На мой взгляд, Испания – самая сильная команда на Евро-2024. Коллектив показывает и фантастический результат, и очень классную игру. Конечно, сборную Грузии ждёт сложный матч, но грузины уже показали высокий уровень игры и продемонстрировали тактическую зрелость», – приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, игра 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии состоится в Кёльне 30 июня. Испания вышла в плей-офф с первого места в своей группе. Испанцы стали единственной командой, выигравшей все три матча на групповом этапе Евро-2024. Грузия завершила выступление в квартете F, заняв третье место в группе.

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