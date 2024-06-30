Фото: миллиметровый офсайд, из-за которого отменили гол Дании в ворота Германии

В эти минуты проходит матч 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания. К середине второго тайма немецкая сборная выигрывает со счётом 2:0. Однако сценарий игры мог сложиться совершенно иначе, ведь ещё при счёте 0:0 Дания забила гол, который был отменён после просмотра VAR по причине офсайда. Футболист находился в положении «вне игры» кончиком стопы, что стало весомым основанием для отмены гола.

Фото: Скриншот из трансляции

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.