ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Перу. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Германия – Дания: результат матча 29 июня 2024, счёт 2:0, 1/8 финала Евро-2024

Сборная Германии уверенно обыграла Данию и вышла в 1/4 финала Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречались сборные Германии и Дании. Команды играют на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Немецкая национальная команда одержала уверенную победу со счётом 2:0.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

На 35-й минуте встречи главный арбитр встречи Майкл Оливер остановил матч из-за начавшейся грозы. Над стадионом сверкали молнии и был слышен гром, большие потоки воды стекали с крыши арены, а также выпал град. Примерно через 20 минут матч возобновился. На 53-й минуте Германия получила право пробить 11-метровый удар, назначенный за игру рукой защитника Дании. Пенальти уверенно реализовал Кай Хаверц. На 68-й минуте встречи Джамал Мусиала удвоил преимущество немцев.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
Материалы по теме
Фото: фанаты сборной Дании под потоком воды с крыши стадиона в Дортмунде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android