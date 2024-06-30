Сборная Германии уверенно обыграла Данию и вышла в 1/4 финала Евро-2024

В субботу, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречались сборные Германии и Дании. Команды играют на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Немецкая национальная команда одержала уверенную победу со счётом 2:0.

На 35-й минуте встречи главный арбитр встречи Майкл Оливер остановил матч из-за начавшейся грозы. Над стадионом сверкали молнии и был слышен гром, большие потоки воды стекали с крыши арены, а также выпал град. Примерно через 20 минут матч возобновился. На 53-й минуте Германия получила право пробить 11-метровый удар, назначенный за игру рукой защитника Дании. Пенальти уверенно реализовал Кай Хаверц. На 68-й минуте встречи Джамал Мусиала удвоил преимущество немцев.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.