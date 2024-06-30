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Денис Давыдов: заслуженная победа Швейцарии в 1/8 финала Евро, поздравляю Мурата Якина

Денис Давыдов: заслуженная победа Швейцарии в 1/8 финала Евро, поздравляю Мурата Якина
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался о вылете Италии с Евро-2024. Итальянцы уступили Швейцарии со счётом 0:2. По его мнению, швейцарцы полностью заслужили выход в четвертьфинал.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«Полностью заслуженная победа Швейцарии. В первом тайме абсолютно переиграли итальянцев. Во втором — довели дело до конца. Поздравляю Швейцарию и Мурата Якина с победой», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Матч Италии и Швейцарии проходил 29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

Евро-2024 проходит в Германии. Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли».

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024
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