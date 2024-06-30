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Евро-2024: результаты матчей 1/8 финала 29 июня, турнирная таблица

Евро-2024: результаты матчей 1/8 финала 29 июня, турнирная таблица
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В субботу, 29 июня, в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 состоялись два матча, в которых сборная Швейцарии встретилась с Италией, а национальная команда Германии сыграла с Данией.

Результаты матчей 1/8 финала Евро-2024, 29 июня:

  • Швейцария — Италия — 2:0;
  • Германия — Дания — 2:0.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

Таким образом, в четвертьфинал турнира вышли швейцарцы и немцы, а итальянцы и датчане покинули турнир. На стадии 1/4 финала Германия встретится с победителем пары Испания — Грузия, а Швейцария сыграет с победителем пары Англия — Словакия.

Евро-2024 проходит в Германии. Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли».

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024
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