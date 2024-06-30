Евро-2024: результаты матчей 1/8 финала 29 июня, турнирная таблица

В субботу, 29 июня, в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 состоялись два матча, в которых сборная Швейцарии встретилась с Италией, а национальная команда Германии сыграла с Данией.

Результаты матчей 1/8 финала Евро-2024, 29 июня:

Швейцария — Италия — 2:0;

Германия — Дания — 2:0.

Таким образом, в четвертьфинал турнира вышли швейцарцы и немцы, а итальянцы и датчане покинули турнир. На стадии 1/4 финала Германия встретится с победителем пары Испания — Грузия, а Швейцария сыграет с победителем пары Англия — Словакия.

Евро-2024 проходит в Германии. Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли».